Camille Yembe Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Camille Yembe

Samedi 14 novembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 22:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Camille Yembe débarque au Makeda le 14 novembre !

Camille Yembe est une artiste Belge de la scène pop !

Auteure, compositrice et interprète, elle chante la société qui peut pousser à mettre une peau en plastique, son envie de réussir, les liens familiaux troubles et l’humain. Grâce à sa signature vocale et ses textes, Camille nous amène dans un univers où les barrières n’existent pas entre la pop, l’indie rock, l’électro et des sonorités proches du rap… Comme elle le dit elle-même C’est l’instant qui décide ! .



Accompagnée de son band, Camille nous envoûte et nous plonge dans son monde. Un monde où il faut danser pour oublier et chanter pour se rappeler. Grâce à sa gestuelle tantôt brute, tantôt sensuelle, elle emporte le public dans son univers avec un charisme débordant. Voir Camille sur scène, c’est une expérience, une nouvelle lecture de la pop dont elle seule a la recette.



Après avoir fait du public une chorale, Camille quittera la scène, jamais sans y laisser de la sueur, son message et l’impression qu’on assiste à la naissance d’une future grande dame de la pop. Le seul problème qu’il y a avec ses prestations live, c’est qu’à la fin, on en veut encore. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Camille Yembe is coming to Makeda on November 14!

L’événement Camille Yembe Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille