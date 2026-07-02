Comédiennes un duo qui taquine nos grands auteurs Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Comédiennes un duo qui taquine nos grands auteurs

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 20h30.

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 20h30.

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 20h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-18 2026-09-19

Deux comédiennes s’emparent de duos féminins extraits de pièces connues du répertoire théâtral français.

Deux comédiennes s’emparent de duos féminins extraits de pièces connues du répertoire théâtral français, de Molière à Topor en passant par Racine, Marivaux, Victor Hugo, Courteline, Sartre, Anouilh, avec un clin d’œil à Olympe de Gouge et s’interrogent, nous éclairent sur la place de la femme dans la société vue par ces grands auteurs et sur l’art d’être actrice.



Il s’agit d’un spectacle qui permet de découvrir ou redécouvrir un bel échantillon de notre littérature dramatique et de parler de féminisme. Le duo joue sur toute la gamme de ces illustres personnages de femmes éprises de liberté et dont les mots raisonnent encore avec une étonnante modernité. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

Two actresses take on female duets from well-known plays in the French theatrical repertoire.

L’événement Comédiennes un duo qui taquine nos grands auteurs Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille