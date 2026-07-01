Côté cour La Goushka Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Côté cour La Goushka

Mardi 21 juillet 2026 de 18h à 19h. Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements 13 square Sidi Brahim Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Découvrez Côté cour, des concerts polyphoniques dans la cour de la Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements !

Une parenthèse musicale conviviale, où se croisent harmonies et styles variés, en plein cœur de nos quartiers



Au programme du 21 juillet



La Goushka

Chanson du monde d’inspiration slave



La Goushka est un sextet de musique du monde (slave !) qui propose au public un voyage musical unique à travers l’Europe de l’Est, l’Asie Occidentale et les Balkans. Son répertoire, aux arrangements originaux et aux sonorités “jazzy”, mêle compositions, chansons traditionnelles, folkloriques et populaires (en langue bulgare, macédonienne, russe, romani, arménienne…). À chacun de ses rendez-vous, le groupe offre un concert qui vous embarque le corps et le cœur !



Distribution



Lucie Lioussi (chant et guimbarde)

Germain Chaperon (guitare et mandoline)

David Cassini (contrebasse)

Antoine Saussol (batterie)

Sammy Ben Malek (guitare et trompette)

Alexandre Lantieri (saxophone et clarinette) .

Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements 13 square Sidi Brahim Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Discover Côté Cour, a series of polyphonic concerts in the courtyard of the City Hall for the 4th and 5th arrondissements!

L’événement Côté cour La Goushka Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille