Perreo Club #2 w/ Wanda Witt & Goodjiu Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Perreo Club #2 w/ Wanda Witt & Goodjiu

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 23:00:00

fin : 2026-07-18 03:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Après une première édition qui a retourné le dancefloor du Makeda, Perreo Club est de retour pour une deuxième nuit encore plus caliente.

Toujours fidèle à son ADN, Perreo Club célèbre l’énergie brute et festive des clubs latino-américains dans une version ouverte à toutes et tous. Entre reggaeton, pépites underground, classiques incontournables et sons qui font vibrer les pistes de danse du monde entier, la soirée promet une immersion totale dans la culture du perreo.



Pour cette nouvelle édition, basses percutantes, rythmiques effrénées et ambiance survoltée seront au rendez-vous pour une nuit sans temps mort avec Wanda Witt et Goodjiu. Prépare-toi à transpirer, chanter et danser jusqu’au bout de la nuit. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

After a first event that set the dance floor at Makeda ablaze, Perreo Club is back for a second night that’s even hotter.

L’événement Perreo Club #2 w/ Wanda Witt & Goodjiu Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille