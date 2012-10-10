Nostalgie Party w/ DJ DOM TRBS & DJ Ruthwen Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Nostalgie Party w/ DJ DOM TRBS & DJ Ruthwen

Samedi 11 juillet 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 23:00:00

fin : 2026-07-11 03:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Makeda vous invite à replonger dans les années 80 et 90 avec Génération 80, le rendez-vous mensuel emblématique en partenariat avec Nostalgie. Sortez vos pattes d’eph, vos tenues fluo et vos meilleurs pas de danse pour une soirée festive et survoltée !

Nostalgie Party



Le Makeda vous invite à replonger dans les années 80 et 90 avec Génération 80, le rendez-vous mensuel emblématique en partenariat avec Nostalgie. Sortez vos pattes d’eph, vos tenues fluo et vos meilleurs pas de danse pour une soirée festive et survoltée !



DJ RUTHWEN

Pour cette édition, DJ Ruthwen, spécialiste des années 80, prend les platines pour vous faire danser sur les plus grands tubes de la décennie. Paillettes, épaulettes, accessoires vintage… tout est permis ! Un mot d’ordre pour la nuit s’ambiancer, comme le disait David Bowie Let’s dance .



DJ DOM TRBS et DJ Ruthwen vous promettent une immersion totale dans l’énergie et la nostalgie de cette époque légendaire, pour une soirée démentielle où le dancefloor sera roi. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Le Makeda invites you to take a trip back to the ’80s and ’90s with Génération 80, the iconic monthly event in partnership with Nostalgie. Break out your sideburns, neon outfits, and best dance moves for a festive and high-energy night!

L’événement Nostalgie Party w/ DJ DOM TRBS & DJ Ruthwen Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille