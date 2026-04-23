Les Étoiles du Drag 2026 Le festival queer & éco-responsable à Marseille Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Les Étoiles du Drag 2026 Le festival queer & éco-responsable à Marseille

Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026 à partir de 20h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Le premier festival drag du Sud revient en édition Green.

Performances , village associatif et jury d’exception avec les stars de Drag Race France!

Marseille voit la vie en vert et paillettes ! Pour sa 4ème édition, le festival Les Étoiles du Drag s’installe au cabaret théâtre L’Étoile Bleue pour un week-end fusionnant excellence artistique et engagement durable.



Une programmation immersive et engagée



Vendredi 26 juin (20h30) — Show Le Tri c’est chic Une revue inédite dédiée à l’upcycling menée par Miss Martini et la Maison de Soins Transgressifs (MST). Découvrez des costumes conçus à partir de matériaux recyclés, dont la spectaculaire création en papier de Madame Douillette.



Samedi 27 juin — La Guinguette & Village Associatif (dès 13h) Le jardin devient un espace de vie mêlant identités et écologie. Rencontrez les associations partenaires (Le Refuge, Centre LGBT, Pride…) et initiez-vous au mode de vie durable avec Zero Waste France et Sauvage Méditerranée .

Art & Beauté Profitez du pôle tatouage avec Coralie (PWR.INK) pour des flashs uniques et de la pose de strass dentaires.

Showcase & Meet & Greet (14h-16h) Un instant privilégié pour rencontrer les icônes du jury issues du phénomène Drag Race France.



Samedi 27 juin (20h) — Le Talent Show La grande finale nationale pour couronner l’Étoile du Drag 2026, arbitrée par un jury de stars.Un jury d’exception

Retrouvez les figures emblématiques de la scène actuelle Magnetica, Afrodite Amour, Kitty Space, Emmaï Dee et Kokabiel.



L’événement est soutenu par des partenaires de prestige comme Dr. Martens, Le Passage du Désir, Si Si La Paillette et le Mama Shelter Marseille. .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The first drag festival in the South of France returns in a Green edition.

Performances, associative village and exceptional jury with the stars of Drag Race France!

L’événement Les Étoiles du Drag 2026 Le festival queer & éco-responsable à Marseille Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille