Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement mercredi 17 juin 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique
Mercredi 17 juin 2026 à partir de 14h30.
Mercredi 24 juin 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24
Un conte musical pour jeune public dés 3 ans au Divadlo Théâtre Marseille Chevalier Gaspard et l’aventure fantastiqueEnfants
La nouvelle fabuleuse aventure de Gaspard, le chevalier plein d’humour et de fantaisie !
Compagnie Lazara. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A musical tale for young audiences aged 3 and up at Divadlo Théâtre Marseille Chevalier Gaspard et l?aventure fantastique (Chevalier Gaspard and the fantastic adventure)
L’événement Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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