Marseille 5e Arrondissement

Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24

Un conte musical pour jeune public dés 3 ans au Divadlo Théâtre Marseille Chevalier Gaspard et l’aventure fantastiqueEnfants

La nouvelle fabuleuse aventure de Gaspard, le chevalier plein d’humour et de fantaisie !



Compagnie Lazara. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A musical tale for young audiences aged 3 and up at Divadlo Théâtre Marseille Chevalier Gaspard et l?aventure fantastique (Chevalier Gaspard and the fantastic adventure)

L’événement Chevalier Gaspard et l’aventure fantastique Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille