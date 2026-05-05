Impro A4 Long Form Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Impro A4 Long Form

Samedi 20 juin 2026. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Lipho est la plus ancienne ligue d’improvisation théâtrale de Marseille.

4 joueurs vont construire 4 histoires sur la base de phrases tirées de livres avec la collaboration du public et du maître de cérémonie.





Les improvisations longues donnent des histoires construites où des personnages prennent naissance et se développent pour amener des situations inédites pour de belles histoires drôles et captivantes !





Petits et grands, venez nombreux encourager les joueurs qui se surpasseront pour votre plus grand plaisir. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Lipho is Marseille’s oldest theatrical improvisation league.

L’événement Impro A4 Long Form Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille