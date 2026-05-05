Building Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Building

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 à partir de 20h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Une satire drôle, féroce et très actuelle de l’entreprise moderne, par la compagnie Ames à Nu.

Dans une grande entreprise, chacun tente de trouver sa place, de sauver sa peau ou de gravir un étage de plus… Une galerie de personnages pris dans la folie du monde du travail.





Building plonge dans l’univers implacable d’une grande entreprise où les salariés tentent de survivre, grimper, séduire, obéir ou résister. D’étage en étage, la pièce enchaîne des scènes aussi drôles que cruelles et dresse le portrait d’un monde du travail absurde, déshumanisé et férocement compétitif. Derrière l’humour et la satire, Building raconte la violence ordinaire du management, la solitude des individus et la = mécanique infernale d’un système qui broie les corps et les âmes. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A funny, ferocious and highly topical satire of the modern corporation, by the Ames à Nu company.

L’événement Building Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille