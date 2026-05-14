La souricière d’Agatha Christie Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement
La souricière d’Agatha Christie Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.
Marseille 5e Arrondissement
La souricière d’Agatha Christie
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 20h.
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 17h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.95 – 10.95 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11
Une pièce d’Agatha Christie au théâtre du Théâtre du Tétard
Cette pièce de la célèbre romancière raconte l’histoire d’un groupe d’inconnus pris au piège par une tempête de neige. Regorgeant d’intrigues, d’humour sophistiqué et de rebondissements surprenants, c’est la pièce de théâtre la plus populaire et la plus longtemps jouée au monde !
Mise en scène Jean-Christophe Starace .
Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 47 39 93 contact@letetard.com
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English :
An Agatha Christie play at Théâtre du Tétard
L’événement La souricière d’Agatha Christie Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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