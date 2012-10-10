Say My Name Rnb #24 Soon X Thug Dance X Mrbenoîtd Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Say My Name Rnb #24 Soon X Thug Dance X Mrbenoîtd

Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 22:30:00

fin : 2026-05-16 03:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Makeda et Say My Name vous proposent LA soirée RnB qui vous manquait !

Envie de retrouver la vibe du RnB des années 90 à aujourd’hui ? Avec DJ Thug Dance , DJ Soon et MC MRbenoitD. Envie d’un lieu où tout le monde se mélange pour faire la fête sans prise de tête ? Viens comme tu es, c’est l’essentiel !



De Blackstreet à Ciara, de Destiny’s Child à SZA, de Brandy à H.E.R, de Aaliyah à Trey Songz, de Mary J. Blige à Jeremih, de Montell Jordan à J-Lo… La crème du RnB sera passée en revue !



Le Makeda et Say My Name vous proposent LA soirée RnB qui vous manquait !





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Makeda and Say My Name bring you THE RnB party you’ve been missing!

L’événement Say My Name Rnb #24 Soon X Thug Dance X Mrbenoîtd Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille