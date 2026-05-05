Conférence Art et Psychanalyse pourquoi le rire ? Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement
Conférence Art et Psychanalyse pourquoi le rire ? Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement vendredi 15 mai 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Conférence Art et Psychanalyse pourquoi le rire ?
Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Conférence art et psychanalyse pourquoi le rire ?
Conférence art et psychanalyse pourquoi le rire ?
Un voyage psychanalytique théâtralisé autour de l’œuvre de Charlot avec des extraits de le dictateur et les temps modernes
Avec les comédiens David Simon et Rodolphe Cappelletti.
Conférence présentée par le Dr. Catherine Kiss .
Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 47 39 93 contact@letetard.com
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English :
Art and psychoanalysis: why laugh?
L’événement Conférence Art et Psychanalyse pourquoi le rire ? Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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