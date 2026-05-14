Marseille 5e Arrondissement

Cristal Limiñana Indus’3Days

Mercredi 27 mai 2026 de 14h à 15h30.

Vendredi 5 juin 2026 de 14h à 15h30. 99 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-05

Fondée en 1884, la distillerie Cristal Limiñana incarne un patrimoine industriel marseillais toujours en activité.

Ici, la production est réelle, les machines tournent, les commandes partent. Mais derrière l’outil industriel, le geste reste artisanal, sélection des plantes, maîtrise des macérations, exigence du goût. La visite révèle cette alliance rare entre industrie et artisanat, tradition familiale et adaptation aux marchés contemporains, au sein d’une PME indépendante profondément ancrée dans son territoire.



A découvrir pendant la visite

Fabrication en conditions réelles, savoir faire artisanal des recettes, chaîne d’embouteillage, coulisses d’une industrie marseillaise indépendante et dégustation.



Visite à partir de 10 ans .

99 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Founded in 1884, the Cristal Limiñana distillery is the embodiment of Marseille’s industrial heritage.

L’événement Cristal Limiñana Indus’3Days Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille