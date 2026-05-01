Comment naissent les formes du vivant? Pint of Science 2026 O’Warm Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Comment naissent les formes du vivant? Pint of Science 2026

Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. O’Warm 5 Cours Gouffé 3 bis Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 21:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Le monde vivant présente une grande diversité de formes, issue de l’adaptation au cours de l’évolution. Cette diversité existe aussi au niveau des cellules. Les neurones composant notre système nerveux, notamment, ont des formes liées à leur fonction.

Le monde vivant présente une grande diversité de formes, issue de l’adaptation au cours de l’évolution. Cette diversité existe aussi au niveau des cellules. Les neurones composant notre système nerveux, notamment, ont des formes liées à leur fonction. Nous utilisons la mouche du vinaigre pour étudier comment cette diversité apparaît dès le développement embryonnaire. .

O’Warm 5 Cours Gouffé 3 bis Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The living world presents a great diversity of forms, the result of adaptation during evolution. This diversity also exists at the cellular level. The neurons that make up our nervous system, for example, have different shapes depending on their function.

L’événement Comment naissent les formes du vivant? Pint of Science 2026 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille