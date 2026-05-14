Heaven With Mimid, Dj Poto & Antho Nabet Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Heaven With Mimid, Dj Poto & Antho Nabet

Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:30:00

fin : 2026-05-30 03:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Heaven in Marseille, for house music lovers.

Heaven with Mimid, Dj Poto & Antho Nabet







Dans les années 80s, le futur berceau mondial de la scène techno, Detroit, hébergeait un lieu hybride et multiculturel où les communautés de tous bords cohabitaient ensemble une fois la nuit tombée le Heaven de Ken Collier. Refuge de l’insouciance et de la liberté, ce temple de la fête existera pendant une décennie, pas plus. La musique pressée sur de la wax était la norme de l’époque pour la culture underground et a grandement contribué à la notoriété du Heaven. Ken Collier a utilisé ce lieu comme un laboratoire où la house music ne s’appelait pas encore house music, permettant à nombre d’adeptes de lâcher prise sur le dancefloor et appartenir à une communauté en marge des codes dominants de la société de l’époque.







Quelques années après sa fermeture en 1994, les premières compilations et soirées hommages placeront le Loft de Mancuso et le Paradise Garage de Larry Levan comme portes drapeaux de la culture soundsystem laissant le Heaven disparaître de la mémoire collective.





Ainsi, le 29 Mai le Makeda ressuscitera l’esthétique de ce club mythique avec Antho Nabet, DJ Poto et Mimid aux platines. Un hommage ancré dans son époque, mais résolument tourné vers le présent.





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Heaven in Marseille, for house music lovers.

L’événement Heaven With Mimid, Dj Poto & Antho Nabet Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille