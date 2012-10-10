Soul Train (Mai) W/ Selecter The Punisher & Teetwo Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Soul Train (Mai) W/ Selecter The Punisher & Teetwo

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:30:00

fin : 2026-05-31 03:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Chaque mois, la Soul Train fait escale au Makeda. Un rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux de groove, orchestré par Selecter The Punicher.

En mai, la locomotive du funk continue sa route et invite le DJ et producteur TeeTwo alis Proph

Chaque mois, la Soul Train fait escale au Makeda. Un rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux de groove, orchestré par Selecter The Punicher.

En mai, la locomotive du funk continue sa route et invite le DJ et producteur TeeTwo alis Prophetic Soul.

Entre disco brûlante, soul profonde, funk irrésistible et pépites afro soigneusement sélectionnées, la piste promet de vibrer jusqu’au bout de la nuit.





Selecter The Punisher

Activiste nocturne incontournable à Marseille, Selecter The Punisher distille des sets 100 % vinyles où le groove est roi. Directeur artistique du festival Tighten Up!, il est aussi derrière de nombreuses soirées cultes mêlant soul, funk, hip-hop, disco et house.



Avec Soul Train Marseille, sa mensuelle inspirée de Don Cornelius, il fait se télescoper classiques, faces B et pépites actuelles. Funky stuff only.



Instagram https://www.instagram.com/selecter_the_punisher/



TeeTwo (Prophetic Soul)

TeeTwo façonne depuis plusieurs années une identité musicale singulière, à la croisée de la House, du Disco, du Funk, de la Soul du Jazz et des musiques du monde. DJ et Producteur, il se distingue par un sens du groove raffiné et des textures organiques nourries d’influences éclectiques et d’un parcours riche entre Europe, États-Unis et Afrique. Originaire du sud de la France, c’est a l’adolescence, en 1997 qu’il s’engouffre dans la culture DJ, partageant ses premiers sets dans les clubs underground de Toulon.



En 2003, il part avec DJ Bool (Jerk House Connection) à la Winter Music Conference de Miami pour sélectionner des DJs en vue de co-fonder le festival Sunslice à la Tour Royale de Toulon. Ce festival accueillera, au fil des années, des légendes telles que Kerri Chandler, Dennis Ferrer, DJ Spinna, Blaze, DJ Deep, Jovonn…



Son aventure prend rapidement une dimension internationale

• Résident DJ du café Sør et Blå a Oslo

• DJ et directeur artistique du Bar Victor à Houston



Apres une premiere experience studio et live en co-fondant le projet Ghost Of Christmas (signé sur le label éphémère de

Laurent Garnier Sounds Like Yeah Records)



Il adopte l’alias Prophetic Soul et affirme sa vision de producteur et remixer avec des sorties sur des labels tels que Heavenly Sweetness, Macadam Mambo, Frappé Records, Salon Phonics et des remixes pour Mr V, David Walters, Franky Boissy… En 2025, il signe deux morceaux de la bande originale du film Brûle le sang, réalisé par Akaki Popkhadze avec Nicolas Duvauchelle.



Aujourd’hui résident de Bouillotte (Toulon), TeeTwo propose également le podcast mensuel Directions (diffusé sur Twenty 4Radio et Radio Active ), un voyage sonore entre héritage musical, vision moderne, nourri de sa passion pour le cinéma.



Instagram https://www.instagram.com/teetwo.sf

Soundcloud https://soundcloud.com/tee-two-mariani







Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Every month, the Soul Train makes a stop at Makeda. A must-see event for all groove lovers, orchestrated by Selecter The Punicher.

In May, the funk locomotive continues its journey, inviting DJ and producer: TeeTwo alis Proph

L’événement Soul Train (Mai) W/ Selecter The Punisher & Teetwo Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille