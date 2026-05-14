Perreo Club #1 w/ Waralu & Goodjiu Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Perreo Club #1 w/ Waralu & Goodjiu

Samedi 23 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 22:30:00

fin : 2026-05-23 03:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Perreo Club, c’est l’énergie des clubs latino-américains revisitée par Le Makeda. Une soirée pensée comme un pont entre cultures, accessible à tous sans jamais perdre son authenticité.

Perreo Club, c’est l’énergie des clubs latino-américains revisitée par Le Makeda. Une soirée pensée comme un pont entre cultures, accessible à tous sans jamais perdre son authenticité.



Au programme des sélections pointues, des rythmes efficaces, entre découvertes, mashups et classiques du reggaeton pour faire danser initiés comme novices.



À chaque édition, un focus vient enrichir l’expérience. Pour cette fois-ci, place au dembow, pour une immersion intense et festive.



WARALU Reggaeton neo perreo

Chanteuse, productrice et DJ originaire de Buenos Aires, Waralu forge son propre chemin entre reggaetón, R&B, baile funk, UKG et hyperpop. Sa musique est une forme de catharsis, une énergie brute qui enflamme toutes les scènes.



Après plusieurs projets marquants (Las Cosas Que Me Destruyen, Fenix, Guardianes), elle prépare un nouvel EP de reggaetón à paraître en 2025.



Instagram https://www.instagram.com/waralu_/

Youtube https://www.youtube.com/@Waaralu



GOODJIU Neo Perreo

Dembow Percussionniste et batteur depuis son plus jeune âge, c’est au sein du collectif Massilia Hi-Fi (MHF) qu’il s’affirme en tant que DJ, apportant une touche singulière de dubstep et de UK jungle aux fins de soirées enflammées.



En parallèle de ces performances DJ, il co-fonde avec Azuleski, le projet Baja Frequencia, qui explore les rythmes envoûtants de l’Amérique latine et des Caraïbes, tels que la cumbia et le reggaeton, tout en conservant l’influence électro/techno qui marque ses débuts.



Le projet Baja Frequencia connaît un essor au sein du label Chinese Man Records (CMR), avec la production de quatre EPs et deux albums, dont Groove Session 5, co-réalisé avec Scratch Bandit Crew et Chinese Man.



En solo, Goodjiu navigue entre ces univers variés. Du hip-hop à la techno, en passant par le baile funk, le Dembow ou la cumbia, il puise dans la richesse des influences accumulées au fil des projets pour offrir des DJ sets hybrides, mêlant sonorités exotiques et rythmes effrénés.



Instagram https://www.instagram.com/gooodjiu/

Lien d’écoute https://soundcloud.com/goodjiu



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Perreo Club is the energy of Latin American clubs revisited by Le Makeda. An evening designed as a bridge between cultures, accessible to all without ever losing its authenticity.

L’événement Perreo Club #1 w/ Waralu & Goodjiu Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille