Fethi Trab Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Fethi Trab Le Makeda Marseille 5e Arrondissement jeudi 21 mai 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Fethi Trab
Jeudi 21 mai 2026 de 20h30 à 23h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 23:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Fethi Trab arrive en concert au Makeda le 21 mai !
Fethi Trab arrive en concert au Makeda le 21 mai !
Entre Blues, rock et l’Afrique de Farka Touré, Fethi Trab se fait griot moderne et nous ouvre les portes d’une terre qu’on croit aride mais qui déborde de poésie. Issu des tribus Nomades de l’Afrique du Nord, il fait jaillir à travers ses chants, les échos d’un monde ancestral, qui peine à être enseveli sous la modernité. Mélange de sonorités et d’instruments; Ney, Lespine, et d’autres qui se rejoignent sur scène pour un moment festif et de méditation.
Instagram https://www.instagram.com/fethi_trab/
Youtube https://www.youtube.com/@fethitrabofficial
Soundcloud https://soundcloud.com/user-60085941
Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Fethi Trab in concert at Makeda on May 21!
L’événement Fethi Trab Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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