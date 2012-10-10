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DHN X Collectif Gingembre Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

DHN X Collectif Gingembre Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 23 mai 2026.

Lieu : Le Makeda

Adresse : 103 rue Ferrari

Ville : 13005 Marseille 5e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif : 10 10 12

Marseille 5e Arrondissement

DHN X Collectif Gingembre

Du vendredi 22 au samedi 23 mai 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 23:00:00
fin : 2026-05-23 03:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d’accueillir Zry Jephté, DJ & producteur de Spiritual Afro House. Son univers puise son inspiration dans les racines africaines et fait du rythme un langage universel.
Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d’accueillir Zry Jephté, DJ & producteur de Spiritual Afro House.
Son univers puise son inspiration dans les racines africaines et fait du rythme un langage universel. A travers ses sets immersifs et progressifs, Zry Jephté invite le public à vivre un véritable voyage sonore, où la musique devient une expérience presque rituelle.


Pour représenter le Collectif Gingembre, Deejay AP sera aux platines, accompagné de Fkeezy au micro, pour apporter toute la chaleur, l’énergie et la vibe de DHN.


Une soirée placée sous le signe du groove, de la connexion et des vibrations afro-house.

Line-up
Zry Jephté
Deejay AP
Fkeezy au micro


Mood Spiritual Afro House · Afro vibes · DHN energy · Collectif Gingembre


Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée   .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   com@lemakeda.com

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English :

For this new edition, we’re delighted to welcome Zry Jephté, DJ & producer of Spiritual Afro House. His universe draws its inspiration from African roots, making rhythm a universal language.

L’événement DHN X Collectif Gingembre Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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