Réservoir Doves Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Réservoir Doves

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h.

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 17h.

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h.

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 17h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 12.95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-06-05 2026-06-07

Adaptation du film de Quentin Tarantino, par la compagnie l’Envolière.

Pièce créée au Têtard par la Cie L’Envolière



Un huis clos tendu, acide et coloré !





Sept truands aux identités chromatiques se réunissent après un casse raté. Alors que le temps joue contre eux, ils sont contraints d’attendre et de reconstituer pièce par pièce le puzzle des évènements tout en étant convaincus d’une chose il y a un traître parmi eux.

Dans cette adaptation du premier film de Quentin Tarantino, le mur de la réalité se brise, le fil du temps s’emmêle et les secrets éclatent au grand jour. Un chaos coloré où les caractères s’affirment par les mots et par la musique.





Déconseillé aux moins de 15 ans. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Adaptation of Quentin Tarantino’s film, by compagnie l’Envolière.

L’événement Réservoir Doves Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille