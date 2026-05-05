Zoo story Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement
Zoo story Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement vendredi 8 mai 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Zoo story
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 20h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Une pièce culte d’Edward Albee.
New York, années 60, Central Park, un homme calme sur un banc, un autre désespéré surgissant de nulle part, ils s’enlisent dans une conversation délirante jusqu’à l’affrontement.
Une pièce américaine culte, par l’auteur de Qui a peur de Virginia Wolf. .
Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A cult play by Edward Albee.
L’événement Zoo story Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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