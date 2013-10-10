Kemia Party Maghreb & Machrek Grooves Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Kemia Party Maghreb & Machrek Grooves

Du mercredi 6 au jeudi 7 mai 2026 de 20h à 1h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-07 01:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Pour cette nouvelle édition, la Kemia Party explore le croisement entre les traditions sonores d’Afrique du Nord et les musiques électroniques, avec un focus sur l’Égypte.

Pour cette nouvelle édition, la Kemia Party explore le croisement entre les traditions sonores d’Afrique du Nord et les musiques électroniques, avec un focus sur l’Égypte.



En live, Ein L Aql fait le déplacement depuis Alexandrie pour leur première à Marseille. Le duo présente Albaydah Wal Hajar (L’Œuf et la Pierre) — un rituel d’électro-shaabi psychédélique ancré dans les traditions des mariages égyptiens, entre oud, basse et électronique.



En DJ set, Hmenou, producteur tunisien installé à Marseille, fait dialoguer les rythmes nord-africains, les archives sonores arabes et l’énergie de la bass music britannique. Et également en DJ set notre résident, Mehtoze



EIN L AQL

EIN L AQL est un projet collaboratif fondé par les artistes Bassem Diaa (oud, électronique) et Amro Zidan (électronique, design sonore) tout droit venus d’Alexandrie, Egypte. Ancré dans l’expérimentation et l’improvisation, le duo explore la psyché humaine à travers des paysages sonores immersifs et psychédéliques.



Pour cette performance, EIN L AQL présente Albaydah Wal Hajar ( L’Œuf et la Pierre ), un rituel expérimental d’électro-shaabi psychédélique inspiré des traditions des mariages égyptiens et des célébrations collectives. En mêlant rythmes populaires traditionnels, oud, basse et production électronique, le duo revisite les structures de danse populaires par l’improvisation et la transformation sonore, ouvrant un espace rituel mouvant entre mémoire, rythme et expérimentation.



Bassem Diaa est joueur de oud autodidacte, musicien électronique et compositeur, dont le travail fait dialoguer les traditions folk égyptiennes avec des paysages sonores abstraits et expérimentaux. Amro Zidan est un artiste pluridisciplinaire évoluant entre musique électronique expérimentale, sound design, improvisation et arts visuels, reconnu pour une approche sonore affirmée et profondément ancrée dans le contexte. Depuis sa création, EIN L AQL a publié deux albums Al A’sara (2022) et Albaydah Wal Hajar (The Egg & The Stone) (2024).



Leur travail a été présenté à l’international dans des concerts et festivals, dont le XP Futures Festival (Riyad), la Grüne Fête de la Musique, ainsi que plusieurs performances à Berlin. Au-delà des sorties discographiques, le duo entretient des collaborations actives avec des musiciens et artistes locaux et internationaux — parmi lesquels Masha Kashyna (Allemagne/Ukraine), Crystn Hunt (Autriche), Sylvia Hinz et Jeanne Artemis (Allemagne).



EIN L AQL a également pris part à des créations collectives lors d’une résidence artistique liée à la Grüne Fête de la Musique, aux côtés d’Ahmed Eid (Palestine/Allemagne) et du collectif Electro Zebala (France/Canada/Égypte/Algérie). En parallèle de leurs concerts et albums, ils ont composé des musiques originales pour des productions théâtrales en Égypte et contribué aux bandes originales de courts-métrages indépendants. Le duo a également participé à un camp de composition musicale dirigé par Kamilya Jubran, centré sur la création collective et les approches expérimentales de la composition.



Instagram https://www.instagram.com/einlaql/

Youtube https://www.youtube.com/@EINLAQL

Lien d’écoute https://einlaql.bandcamp.com/album/albaydah-wal-hajar-the-egg-and-the-stone



HMENOU (DJ set)

Hmenou est un producteur tunisien de drum & bass qui explore la confluence entre les rythmes traditionnels nord-africains, l’énergie de la bass music britannique et les archives sonores arabes discours politiques, fragments radiophoniques, vieilles émissions de dessins animés. Ses sets naviguent entre DnB rolling, neuro jungle, halftime et deep dubstep. En 2025, il a coordonné une compilation VA pour Gaza, sortie sur le label français Gros Oeuvre avec des artistes tels qu’Acidfinky, Kasbah, Metttani, GoodMostlyBad et Roscius — faisant suite à Bab Hwita, paru sur le label cairote MOSHTRQ. Il anime également une émission mensuelle sur Subtle Radio, dédiée à la scène bass music SWANA.



Grandi dans la Tunisie des années 1990, Hmenou n’avait alors aucun accès aux archives. L’arrivée d’internet lui a ouvert la voie à une collecte de sons épars, à partir desquels il a construit une mémoire sonore alternative qu’il canalise aujourd’hui dans des productions taillées pour le club. Le réseau lui a aussi apporté la jungle britannique, et avec elle, une révélation les drums syncopés et rapides faisaient écho à l’improvisation des joueurs de darbouka arabes et au chkachek du Stambeli, rituel d’exorcisme afro-descendant tunisien. Cette connexion est devenue le fondement de son identité sonore un pont entre des cultures percussives séparées par la géographie, mais reliées par le rythme. Ce qui en résulte est une musique autant tournée vers la résistance culturelle que vers le dancefloor.



Instagram https://www.instagram.com/hmenou

Youtube https://www.youtube.com/@hmenou

Lien d’écoute https://soundcloud.com/hmenou

Site https://hmenou.com/about-me/



MEHTOZE (DJ set)

Mehtoze est un passionné de musiques de tout genre et de pépites groovy. Il a fait partie de l’Akademix, école de Dj marseillaise fondée par Dj Djel (Fonky Family) auprès de qui il s’est formé à l’art des platines. Son univers musical est varié les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb, le hip-hop, le jazz et la funk en passant par les musiques latines et électroniques. Fondateur de la Kemia Party avec l’association Cultur’all, il contribue à l’organisation d’événements entre Marseille et Lille.



Instagram https://www.instagram.com/mehtozedj/

Lien d’écoute https://soundcloud.com/mehtoze .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

For this new edition, the Kemia Party explores the crossroads between North African sound traditions and electronic music, with a focus on Egypt.

L’événement Kemia Party Maghreb & Machrek Grooves Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille