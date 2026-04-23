Danse et Talk avec Nui Ahora 007 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Danse et Talk avec Nui Ahora 007

Mardi 5 mai 2026 de 19h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 23:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Avec ce format Danse & Talk animé par Yanaka 007 St.Laurent, nous discuterons de l’espace ballroom et de ses enjeux avant d’explorer ensemble les éléments de la catégorie Vogue Fem.

Avec ce format Danse & Talk animé par Yanaka 007 St.Laurent, nous discuterons de l’espace ballroom et de ses enjeux avant d’explorer ensemble les éléments de la catégorie Vogue Fem.



Nui 007 (Elle)

Nui est une artiste pluridisciplinaire, naviguant entre photographie, danse et écriture.

Active dans la ballroom scene depuis plus de 8 ans, elle brille dans le Vogue Fem et la Hands Performance, où sa grâce et sa musicalité singulière s’imposent.



Membre du collectif La Créole, Nui a marqué des moments forts

• Clôture de la Pride 2023

• Fashion Week Hiver 2023 Nixe x Ambush

• After party Off-White

• Festival de Cannes 2024 Saint Laurent



À travers ses performances, elle incarne une esthétique libre et affirmée, où la danse devient langage et acte d’émancipation.



Instagram https://www.instagram.com/nui.a_/



Timeline

– Ouverture 19h00

– Talk 19h30 à 20h30

– 15 min de Pause

– Initiation Danse 20h45 à 21h45





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In this Dance & Talk format hosted by Yanaka 007 St.Laurent, we’ll discuss the ballroom space and its challenges before exploring together the elements of the Vogue Fem category.

L’événement Danse et Talk avec Nui Ahora 007 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille