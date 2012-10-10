Love Me On The Dancefloor #3 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Love Me On The Dancefloor #3

Du samedi 2 au dimanche 3 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 22:30:00

fin : 2026-05-03 03:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Disco & House all night long.

Un dancefloor pour lâcher prise, délier les corps, vibrer ensemble.

Un lieu rempli de possibles, d’émancipation, de liberté.

Un hommage à la culture club, à l’énergie underground, la vie qui déborde. Viens danser. Viens aimer

Disco & House all night long.

Un dancefloor pour lâcher prise, délier les corps, vibrer ensemble.

Un lieu rempli de possibles, d’émancipation, de liberté.

Un hommage à la culture club, à l’énergie underground, la vie qui déborde. Viens danser. Viens aimer.



Doza (M. Town Circle)

Doza, digger, danseur et co-fondateur du collectif de DJs M. Town Circle, est un artiste passionné de musique électronique qui s’inspire des scènes de Chicago, Detroit et NYC. Il défend une vision authentique et underground de la House Music sous toutes ses formes.



Instagram https://www.instagram.com/doza_mtown/

Soundcloud https://soundcloud.com/doza_mtown



Monsieur Valero

DJ depuis plus de vingt ans, Monsieur Valero construit des univers sonores profondément enracinés dans la house, la disco et les classiques underground. Artiste franco-espagnol, il partage sa vie entre Marseille, Valence et Ibiza, façonnant des sets d’une rare élégance, toujours narratifs, toujours vivants.



Issu de la culture club des années 90 et 2000, il perpétue l’héritage des dancefloors authentiques groove, chaleur analogue, précision technique. Ses sets — souvent 100 % vinyle — sont reconnus pour leur cohérence, leur subtilité et leur capacité à créer une véritable connexion avec le public.



Entre rooftops intimistes, clubs iconiques, événements privés haut de gamme et longues sessions housy inspirées de Chicago ou de New York, Monsieur Valero défend une vision la musique comme voyage, organique, intemporel, profondément humain.



Instagram https://www.instagram.com/monsieurvalero/

Facebook https://www.facebook.com/monsieurvaleromusic

Youtube https://www.youtube.com/@monsieurvalero/videos

Soundcloud https://soundcloud.com/monsieurvalero



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Disco & House all night long.

A dancefloor where you can let go, untie your bodies and vibrate together.

A place full of possibilities, emancipation and freedom.

A tribute to club culture, underground energy and overflowing life. Come and dance. Come and love

L’événement Love Me On The Dancefloor #3 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille