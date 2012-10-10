Boogie Nights #3 / Discobolos, Funkalizer & Richie Day (Le Disco Bowl) Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Boogie Nights #3 / Discobolos, Funkalizer & Richie Day (Le Disco Bowl)

Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 22:30:00

fin : 2026-05-09 03:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Discobolos revient avec Boogie Nights #3… et ça s’annonce brûlant

Boogie nights #3 / Discobolos invite Funkalizer & Richie Day (Le Disco bowl)





Discobolos revient avec Boogie Nights #3… et ça s’annonce brûlant



Aux côtés de ses invités Funkalizer et Richie Day, préparez-vous à une claque disco/funk ultra groovy. Des basses qui frappent, des classiques revisités, et un seul mot d’ordre danser sans retenue.



Le dancefloor vous attend. Soyez prêts.



Discobolos

Derrière Discobolos, on retrouve Adieu Byzance (ex-Maraboutage) et Le Fripon (Sundae Sundae), un duo qui fusionne disco, nu-disco et house rétro avec une énergie hypnotique et une touche ludique.

Leur univers mêle intensité raffinée et groove débridé, transformant chaque set en une fête électrisante et élégante.

Ils ont déjà enflammé les scènes du Delta Festival, du Makeda, du Chapiteau, de Vice-Versa, de La Danceteria, du Paris Paris, de Café del Mar, du Pink Mamouth (Tulum) et de Vinodisco (Montréal).



Instagram https://www.instagram.com/disco_bolos/



Funkalizer

Funkalizer est DJ, producteur et cofondateur du collectif Va Funkulo. Nourri par l’énergie des soirées underground des années 90, il développe un univers à la croisée de la house, du disco filtré, du funk et de la French Touch originelle.

Influencé par les grandes figures de la scène house française et américaine, il délivre des sets groovy et solaires, portés par des basses puissantes, des textures vintage et une irrésistible envie de faire danser.



Instagram https://www.instagram.com/funkalizer_/

Lien d’écoute https://soundcloud.com/wuz10



Richie Day (Le Disco Bowl)

Richie Day est l’un des visages incontournables du renouveau disco en France. DJ, digger passionné et créateur du projet Disco Bowl, il explore le groove sous toutes ses formes, entre DJ sets solaires et formats immersifs mêlant musique et storytelling.

Habitué de scènes comme le Djoon, Sacré ou Virage, il séduit par des sélections pointues, mêlant classiques intemporels et pépites modernes, toujours avec une seule promesse faire danser sans retenue.



Pour la première fois au Makeda, invité par Discobolos.



Instagram https://www.instagram.com/linstagramdarthur/ .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Discobolos returns with Boogie Nights #3? and it’s going to be hot!

L’événement Boogie Nights #3 / Discobolos, Funkalizer & Richie Day (Le Disco Bowl) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille