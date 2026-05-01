Zeid Hamdan Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Zeid Hamdan

Jeudi 28 mai 2026 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Le producteur libanais Zeid Hamdan, surnommé “Pope of lebanese underground” sera de passage à Marseille dans le cadre de sa tournée européenne et de la sortie de ses nouveaux morceaux sur le label Mdlbeast.

Le producteur libanais Zeid Hamdan, surnommé “Pope of lebanese underground” sera de passage à Marseille dans le cadre de sa tournée européenne et de la sortie de ses nouveaux morceaux sur le label Mdlbeast.



ZEID HAMDAN

Figure incontournable de la scène musicale alternative du monde arabe, Zeid Hamdan est un producteur, compositeur et multi-instrumentiste libanais dont les créations lui ont valu le surnom de “Pope of underground” au Moyen-Orient.



Il s’est imposé dès les années 2000 avec Soapkills, duo pionnier formé avec Yasmine Hamdan en mêlant sonorités électroniques et mélodies arabes, fusion audacieuse qui ouvrira la voie à toute une génération. Zeid poursuit depuis un parcours à la fois personnel et prolifique, entre collaborations transfrontalières et projets engagés, comme en témoigne le projet Bédouin Burger.



En 2025, il assure la direction musicale de la création du Printemps de Bourges consacrée à Oum Kalthoum, tout en finalisant un nouvel EP à paraître chez MDLBEAST Records, label incontournable en région SWANA. Cette sortie sera suivie d’une tournée européenne dont le coup d’envoi est prévu au printemps 2026. À l’horizon un live électrisant à la croisée du rock psyché, des textures électroniques et des réminiscences orientales.



Instagram https://www.instagram.com/zeidhamdan

Youtube https://www.youtube.com/zeidhamdan

Lien d’écoute https://open.spotify.com/intl-fr/track/7MjRHm6kqpurVaO5w9c33Y?si=ed53c3133f3a46da



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Lebanese producer Zeid Hamdan, nicknamed Pope of lebanese underground , will be in Marseille as part of his European tour and the release of new tracks on the Mdlbeast label.

L’événement Zeid Hamdan Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille