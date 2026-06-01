Côté Cour Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Côté Cour

Mardi 30 juin 2026 de 18h à 19h.

Mardi 21 juillet 2026 de 18h à 19h.

Mardi 18 août 2026 de 18h à 19h. Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements 13 square Sidi Brahim Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-21 2026-08-18

Des concerts éclectiques, où chaque proposition révèle un univers sonore unique !

Les soirées Côté Cour vous ouvrent les portes de la cour de la Mairie des 4e et 5e arrondissements pour découvrir de nouveaux talents vocaux locaux.



Une parenthèse musicale conviviale, où se croisent harmonies et styles variés, en plein cœur de nos quartiers



30 juin

Nadir Ben

Pop-folk du magreb



Nadir Benmansour est un auteur-compositeur-interprète franco-algérien, qui puise ses inspirations sur les deux rives de la Méditerranée. Il a baigné dans lʼhéritage de la musique andalouse, bercé par les chants chauds du Raï oranais, et au rythme des Gnawas du désert. Dans les projets quʼil entreprend, accompagné dʼartistes et de musiciens de choix avec lesquels il se produit, Nadir influe sa direction artistique de lʼarabo andalou à une folk pop contemporaine.





21 juillet

La Goushka

Chanson du monde d’inspiration slave



La Goushka est un sextet de musique du monde (slave !) qui propose au public un voyage musical unique à travers l’Europe de l’Est, l’Asie Occidentale et les Balkans. Son répertoire, aux arrangements originaux et aux sonorités “jazzy”, mêle compositions, chansons traditionnelles, folkloriques et populaires (en langue bulgare, macédonienne, russe, romani, arménienne…). À chacun de ses rendez-vous, le groupe offre un concert qui vous embarque le corps et le cœur !



18 août

Tassos & Evelise

Musique grecque



Tassos & Evelise, c’est un souffle méditerranéen qui invite au voyage lumineux, tendre et vibrant, quelque part entre douceur nostalgique et fête éclatante. Leur duo avance comme un bateau solaire et léger, vibrant de romantisme et d’énergie, mettant le cap vers une Méditerranée pleine d’émotions et de lumière.

À chaque escale, leur musique déploie un véritable diaporama sonore des tavernes d’Athènes d’avant-guerre aux nuits étincelantes de Thessalonique des années 1980. .

Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements 13 square Sidi Brahim Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eclectic concerts, where each performance reveals a unique soundscape!

L’événement Côté Cour Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Ville de Marseille