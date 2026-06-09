The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement samedi 29 août 2026.

Marseille 5e Arrondissement

The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans

Samedi 29 août 2026 à partir de 19h.

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 21h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-11-13

Embarquez pour un voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz.

Savant mélange de tubes classiques soigneusement sélectionnés et d’improvisations spontanées, cette représentation musicale vous transporte dans un voyage vers les origines de ce genre révolutionnaire.

Profitez des meilleurs morceaux de hot jazz , un mélange unique de ragtime, de brass et de blues, ainsi que des moments d’improvisation spontanée, l’essence même du jazz traditionnel.



Programme





St. James infirmary Irving Mills



When The saints go marching in Jazz Standard



On the sunny side of the street Jimmy McHugh



Basin saint blues Spencer Williams



Hello Dolly Louis Armstrong …et bien d’autres encore! .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Embark on a journey to the heart of New Orleans, the cradle of jazz.

L’événement The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille