Ciné plein air Hit the Road Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement
vendredi 14 août 2026 · Place Jean Jaurès · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Ciné plein air Hit the Road
Vendredi 14 août 2026 à partir de 21h15. Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:15:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Installez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air !
En partenariat avec Ciné Plein-Air Marseille, la Maire des 4e et 5e arrondissements vous propose de redécouvrir des grands classiques du cinéma dans une ambiance estivale et conviviale
►Vendredi 14 août 21h15
Hit the Road
De Panah Panahi
Iran | 2022 | 1h33 | VOSTFR
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
Infos pratiques
Accès au site à toute heure.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accès aux toilettes. Filtrage des objets personnels à l’entrée de la zone délimitée.
Restauration
Pique-niques autorisés.
Assises
Chaises à disposition. Sièges personnels autorisés.
Réservations
Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .
Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr
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English :
Take a seat under the %E9stars for some outdoor movie nights!
L’événement Ciné plein air Hit the Road Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille
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