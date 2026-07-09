Ciné plein air Hit the Road Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Ciné plein air Hit the Road

Vendredi 14 août 2026 à partir de 21h15. Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:15:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Installez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air !

En partenariat avec Ciné Plein-Air Marseille, la Maire des 4e et 5e arrondissements vous propose de redécouvrir des grands classiques du cinéma dans une ambiance estivale et conviviale





►Vendredi 14 août 21h15



Hit the Road

De Panah Panahi

Iran | 2022 | 1h33 | VOSTFR



Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.



Infos pratiques



Accès au site à toute heure.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès aux toilettes. Filtrage des objets personnels à l’entrée de la zone délimitée.



Restauration

Pique-niques autorisés.



Assises

Chaises à disposition. Sièges personnels autorisés.



Réservations

Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .

Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

Take a seat under the %E9stars for some outdoor movie nights!

L’événement Ciné plein air Hit the Road Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille