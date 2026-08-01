The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans

Samedi 29 août 2026 à partir de 21h.

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 19h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-11-13

Les places s’arrachent pour The Jazz Room.

The Jazz Room est un voyage dans le temps vers le berceau de ce genre musical emblématique ! Situé dans un bar de style urbain à l’image de La Nouvelle-Orléans des années 1920, ce spectacle de jazz en direct promet une soirée sous le signe de la soul, de la passion et du rythme. Prends un cocktail au bar et admire des musiciens talentueux se produire sur scène. Profite des meilleurs morceaux de hot jazz , un mélange unique de ragtime, de brass et de blues, ainsi que des moments d’improvisation spontanée, l’essence même du jazz traditionnel. Participe à l’héritage vivant du jazz, où chaque note raconte une histoire empreinte de liberté, de créativité et de camaraderie.





Programme:



St. James Infirmary Irving Mills

When The Saints Go Marching In Jazz Standard

On the Sunny Side of the Street Jimmy McHugh

Basin Saint Blues Spencer Williams

Hello Dolly Louis Armstrong





…et bien d’autres encore !





Attention les tables sont partagées et les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi dans chaque zone. .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Tickets are going fast for The Jazz Room.

L’événement The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille