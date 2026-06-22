La boum du samedi Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
La boum du samedi Le Makeda Marseille 5e Arrondissement dimanche 19 juillet 2026.
Marseille 5e Arrondissement
La boum du samedi
Samedi 18 juillet 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 23:00:00
fin : 2026-07-18 03:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Makeda présente La Boum du samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises !
Le Makeda présente La Boum du samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises ! Prépare-toi à un voyage XXL dans les années 90 et 2000, celles qui ont fait vibrer nos chambres d’ados. Souviens-toi Mariah Carey dans le miroir, Kurt Cobain en boucle, Céline et Britney dans nos cœurs… Tout ça, sans appareil dentaire cette fois-ci.
Au programme
Karaoké spécial années 90/2000, viens chanter tes tubes cultes à pleins poumons.
À partir de minuit DJ set bouillant jusqu’à 3h30 Pop, Hip-hop, Rock, Électro… tous les sons qui nous ont marqué à 15 ans, revisités pour enflammer le dancefloor.
Un samedi par mois, La BOUM met de la pop dans ton week-end et réveille tes plus beaux souvenirs. Alors viens nous montrer la star qui sommeille en toi, promis, on ne le dira pas. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
Makeda presents La Boum du samedi, the must-attend event on the Marseille nightlife scene!
L’événement La boum du samedi Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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