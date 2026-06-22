La boum du samedi Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

La boum du samedi

Samedi 18 juillet 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 23:00:00

fin : 2026-07-18 03:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Makeda présente La Boum du samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises !

Le Makeda présente La Boum du samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises ! Prépare-toi à un voyage XXL dans les années 90 et 2000, celles qui ont fait vibrer nos chambres d’ados. Souviens-toi Mariah Carey dans le miroir, Kurt Cobain en boucle, Céline et Britney dans nos cœurs… Tout ça, sans appareil dentaire cette fois-ci.



Au programme

Karaoké spécial années 90/2000, viens chanter tes tubes cultes à pleins poumons.



À partir de minuit DJ set bouillant jusqu’à 3h30 Pop, Hip-hop, Rock, Électro… tous les sons qui nous ont marqué à 15 ans, revisités pour enflammer le dancefloor.



Un samedi par mois, La BOUM met de la pop dans ton week-end et réveille tes plus beaux souvenirs. Alors viens nous montrer la star qui sommeille en toi, promis, on ne le dira pas. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Makeda presents La Boum du samedi, the must-attend event on the Marseille nightlife scene!

L’événement La boum du samedi Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille