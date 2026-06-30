Subvision X Fishtank Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Subvision X Fishtank

Vendredi 10 juillet 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 23:00:00

fin : 2026-07-10 03:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Pour cette soirée, Subvision s’associe à Fishtank pour une rencontre entre musique et création visuelle. Entre scénographie, dessin et sonorités électroniques.

Pour cette soirée, Subvision s’associe à Fishtank pour une rencontre entre musique et création visuelle. Entre scénographie, dessin et sonorités électroniques.





La Subvision est un collectif fondé à Marseille en 2024 avec une ambition claire rassembler. En deux ans, le collectif a su investir différents lieux en totale indépendance avec son sound system.

Fishtank est une édition indépendante d’illustrations alternatives qui a sorti son premier magazine fin 2025. Actuellement Fishtank prépare sa troisième revues.







Sur place, retrouvez un stand présentant les créations originales de Fishtank, ainsi qu’un concert bouillant de Martinio. Pour clôturer la soirée, Margoonmars du collectif Boundless proposera un set hybride pour finir la nuit en beauté.

Une rencontre entre son, image et création indépendante à ne pas manquer.







Pourquoicesoir





Pourquoicesoir, cofondateur du soundsystem La Subvision, a créé avec ses amis les soirées qu’il rêvait de voir exister. Grandi à Berlin et forgé par les fêtes libres, il puise ses sélections sans se limiter )









Gat2Gat



Originaire de Lille, passée par Marseille et Bruxelles avant de s’installer à Paris, Gat2Gat développe une approche instinctive du mix, nourrie par différentes scènes, villes et paysages sonores.



Musicienne depuis petite, elle construit des sets qui naviguent entre textures ambient, bass music, dub, break, trip-hop ou trance, avec une attention particulière portée aux contrastes, aux respirations et aux trajectoires émotionnelles.

Résidente sur BLT Radio avec son collectif La Subvision, Gat2Gat s’inscrit dans une scène en mouvement, où l’énergie et l’exploration priment sur les formats









Martinio





Auteur-compositeur-interprète originaire de Marseille, Martinio réalise une musique hybride mêlant l’univers club et la musique dite “urbaine”.



Il mélange des rythmes breakés, emblématiques de la scène club britannique et américaine des années 90, avec des vocales solaires.



Cette fusion produit un son global, dansant et profond, festif et mélancolique, qui s’apprécie autant dans les écouteurs qu’en plein dancefloor.







Margoonmars



DJ émergente et cofondatrice du collectif Boundless. Elle explore sans s’enfermer plusieurs univers, plusieurs visages, où se rencontrent Bass et Dub immersive, Techno mental, Tribe organique et dans un registre plus intime avec la langueur de Down tempo, et les textures brutes du Trip Hop et Dub metal. Son approche intuitive est gidée par l’envie de créer des moments suspendus, loin des formats figés.







Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

For this evening, Subvision is teaming up with Fishtank for an event that blends music and visual art—combining stage design, drawing, and electronic sounds.

L’événement Subvision X Fishtank Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille