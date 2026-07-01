Tumulte club #2 w/ De Schuurman, Gombaxx & Neida Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Tumulte club #2 w/ De Schuurman, Gombaxx & Neida

Vendredi 24 juillet 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 23:00:00

fin : 2026-07-24 03:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le Tumulte club, les frontières des genres s’estompent, les musiques électroniques bouillonnent et les corps s’échauffent sur la piste.

Tumulte club 2 w/ De Schuurman, Gombaxx & Neida





Dans le Tumulte club, les frontières des genres s’estompent, les musiques électroniques bouillonnent et les corps s’échauffent sur la piste.

Dans le Tumulte club, on réunit derrière les platines le boss du bubbling De Schuurman, l’hybridation maîtrisée des genres par Gombaxx et la bass music transcendante de Neida.

Dans le Tumulte club, on danse jusqu’à n’en plus pouvoir sur des rythmiques à t’en faire perdre la tête. T’es prêt·e ?

On se donne rendez-vous le 24 juillet. Avant minuit, c’est gratuit, venez tôt.



Directrice artistique de qualité Julie Clerivet



Programmation



De Schuurman

(Bubbling)

Bio

Figure clé de l’évolution du bubbling un genre issu des communautés néerlando-caribéennes qui mêle le dancehall, le reggaeton et l’énergie brute de l’électro –, De Schuurman réinvente le genre, en fusionnant son esprit underground avec une production futuriste.

Après avoir réédité ses premiers travaux sur Bubbling Inside (Nyege Nyege Tapes, 2021), salué par le New York Times, et poussé le son encore plus loin sur Bubbling Forever (2024), il est revenu en 2025 avec As The Dynasty Grows, sorti sur le label néerlandais Top Notch / ATDG.

De Dekmantel en passant par Nyege Nyege, Draaimolen (en b2b avec Chuckie), Dour et Unsound, les performances live survoltées de De Schuurman électrisent les publics du monde entier. Connu pour son énergie explosive derrière les platines et ses performances chargées d’adrénaline, il transforme chaque set en un rituel à haute intensité qui canalise la puissance brute du bubbling en une pure extase sur la piste de danse. Il a également réalisé des mixes remarquables pour Boiler Room, Rinse FM, NTS et l’émission The Ravers Hour de BBC 6 Music avec Tom Ravenscroft.











Gombaxx

(Multigenre, from rap to bass)

Artiste basé·e à Marseille, iel explore des musiques hybrides et expérimentales, mais sait aussi turn up les dancefloors avec ses sélections très généreuses.

Traversant les strates musicales, taillant des lignes de basse implacables, ses sets semblent sans limites comme un appel à faire converger des cadences aux mélodies éloignées et anachroniques.













Neida

(Bass music, breaks)

Grâce à des sorties remarquées sur de nombreux labels européens (de Nehza Records à Maloca, en passant par Faux Poly, Bad Tips, Scuffed Recordings…), Neida incarne une nouvelle vague d’artistes autant à l’aise en studio que derrière les platines. Car celui qui alimente les clés USB d’un bon nombre de ses pairs comme ce fut le cas avec son hymne rave False Nostalgia qui a fait le tour d’un bon nombre de festivals et de clubs européens en 2023 maîtrise également la science du dancefloor.

Le producteur bordelais a le regard tourné vers l’Angleterre d’où il puise les sonorités qui font sa touche, entre break incisifs, univers techno, basses prononcées et jeux rythmiques permanents. Résident de l’IBOAT à Bordeaux, c’est dans cette même ville qu’il a cofondé SUPER Daronne, collectif agitateur des nuits bordelaises depuis 2017 également à l’origine du festival Supercamp. En 2024, il a lancé son propre label, NDA Records.











Tumulte

(Dance, electro and bass music)

Tumulte, c’est la technique de Dieunedort Jackson, la sélection de Claire Obscur et la folle énergie qui les relie. Le duo fusionne DJ set, trompette et boîte à rythmes pour explorer le large spectre des musiques électroniques, de 70 à 170 BPM. Rien de mieux qu’un mélange entre l’electro de Kraftwerk, la dance music version Shygirl, le baile funk style VHOOR et la bass music de Flore. Et ce n’est qu’un échantillon des milliers de morceaux à écouter dans leur clé USB. Bref, Tumulte, c’est la passion au service du dancefloor.













Notre vision de la fête



Danser, apprécier la musique, rigoler, discuter, oui, mais tout cela n’est pas possible sans sensibiliser aux risques qui subsistent en soirée et aux enjeux qui se jouent sur la piste de danse. Nous ne pouvons garantir une fête 100 % sûre, mais nous nous engageons à tendre vers un lieu où l’on se sente le plus à l’aise possible. Cela passe par la réduction des risques et la sensibilisation contre toutes formes de discriminations. Stand de réduction des risques à disposition. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lafiestaboumboum.asso@gmail.com

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English :

At the Tumulte Club, the boundaries between genres blur, electronic music pulses with energy, and bodies heat up on the dance floor.

L’événement Tumulte club #2 w/ De Schuurman, Gombaxx & Neida Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille