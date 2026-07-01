Tumulte club w/ De Schuurman, Gombaxx, Neida Marseille 5e Arrondissement
samedi 25 juillet 2026 · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Tumulte club w/ De Schuurman, Gombaxx, Neida
Vendredi 24 juillet 2026 de 23h à 3h30. 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 23:00:00
fin : 2026-07-24 03:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans le tumulte club, les frontières des genres s’estompent, les musiques électroniques bouillonnent et les corps s’échauffent sur la piste.
Dans le Tumulte club, les frontières des genres s’estompent, les musiques électroniques bouillonnent et les corps s’échauffent sur la piste.
Dans le Tumulte club, on réunit derrière les platines le boss du bubbling De Schuurman, l’hybridation maîtrisée des genres par Gombaxx et la bass music transcendante de Neida.
Dans le Tumulte club, on danse jusqu’à n’en plus pouvoir sur des rythmiques à t’en faire perdre la tête. T’es prêt·e ?
On se donne rendez-vous le 24 juillet. Avant minuit, c’est gratuit, venez tôt.
Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .
103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
Amid the club’s chaos, the boundaries between genres blur, electronic music pulses, and bodies heat up on the dance floor.
L’événement Tumulte club w/ De Schuurman, Gombaxx, Neida Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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