Tom et le poisson volant (jeune public) Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
mardi 21 juillet 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Tom et le poisson volant (jeune public)
Du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-21
Le Divadlo vous propose « Tom et le poisson » un spectacle de conte et chansons.
Tom est un petit garçon un peu différent. Il a un rêve à réaliser ! Avoir un ami rien qu’à lui.
Compagnie La petite mélodie. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Divadlo presents « Tom and the Fish, » a show featuring storytelling and songs.
L’événement Tom et le poisson volant (jeune public) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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