Tom et le poisson volant (jeune public) Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Tom et le poisson volant (jeune public)

Du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-21

Le Divadlo vous propose « Tom et le poisson » un spectacle de conte et chansons.

Tom est un petit garçon un peu différent. Il a un rêve à réaliser ! Avoir un ami rien qu’à lui.



Compagnie La petite mélodie. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo presents « Tom and the Fish, » a show featuring storytelling and songs.

L’événement Tom et le poisson volant (jeune public) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille