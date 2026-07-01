UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille 5e Arrondissement

Tom et le poisson volant (jeune public) Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

mardi 21 juillet 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Divadlo Théâtre
Adresse
69 rue Sainte-Cécile
Ville
13005 Marseille 5e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5.9 5.9 5.9

Marseille 5e Arrondissement

Tom et le poisson volant (jeune public)

Du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-21

Le Divadlo vous propose « Tom et le poisson » un spectacle de conte et chansons.
Tom est un petit garçon un peu différent. Il a un rêve à réaliser ! Avoir un ami rien qu’à lui.

Compagnie La petite mélodie.   .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Divadlo presents « Tom and the Fish, » a show featuring storytelling and songs.

L’événement Tom et le poisson volant (jeune public) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

À voir aussi à Marseille 5e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)