Vaux-sur-Mer

Camion Cara’Vel à Nauzan

Plage de Nauzan Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

L’atelier vélo mobile Caravel propose des conseils d’entretien, des réparations de base, des informations sur les itinéraires vélo et des bons plans cyclistes.

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Plage de Nauzan Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Caravel mobile bike shop offers maintenance advice, basic repairs, information on bike routes, and tips for cyclists.

L’événement Camion Cara’Vel à Nauzan Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Vaux-sur-mer