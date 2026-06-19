Camion Cara’Vel à Nauzan Vaux-sur-Mer
Camion Cara’Vel à Nauzan Vaux-sur-Mer jeudi 30 juillet 2026.
Vaux-sur-Mer
Camion Cara’Vel à Nauzan
Plage de Nauzan Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
L’atelier vélo mobile Caravel propose des conseils d’entretien, des réparations de base, des informations sur les itinéraires vélo et des bons plans cyclistes.
.
Plage de Nauzan Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Caravel mobile bike shop offers maintenance advice, basic repairs, information on bike routes, and tips for cyclists.
L’événement Camion Cara’Vel à Nauzan Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Vaux-sur-mer
À voir aussi à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Marché nocturne de Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer 1 juillet 2026
- Exposition Instants immortalisés Vaux-sur-Mer 6 juillet 2026
- Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer 9 juillet 2026
- Concert de Gautier Capuçon Parc de la mairie Vaux-sur-Mer 16 juillet 2026
- Un Violon sur la Ville Soirée classique et lyrique avec Vannina Santoni, Julien Dran et Stella Almondo Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 26 juillet 2026