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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Basket ball and sun Vaux-sur-Mer

samedi 25 juillet 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Parc des Sports
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Basket ball and sun

Parc des Sports Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Tournoi de Basket 3×3 à Vaux sur Mer (17)
Edition 2k26 Samedi 25 juillet 2026
U13 et U15 Mixte
U18 H & F
Seniors H & F
BBNS Party
  .

Parc des Sports Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   teambbns@gmail.com

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English :

3×3 Basketball Tournament in Vaux-sur-Mer (17)
2026 Edition Saturday, July 25, 2026
U13 and U15 Mixed
U18 Boys & Girls
Seniors Boys & Girls
BBNS Party

L’événement Basket ball and sun Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer

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