Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Basket ball and sun

Parc des Sports Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Tournoi de Basket 3×3 à Vaux sur Mer (17)

Edition 2k26 Samedi 25 juillet 2026

U13 et U15 Mixte

U18 H & F

Seniors H & F

BBNS Party

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Parc des Sports Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine teambbns@gmail.com

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English :

3×3 Basketball Tournament in Vaux-sur-Mer (17)

2026 Edition Saturday, July 25, 2026

U13 and U15 Mixed

U18 Boys & Girls

Seniors Boys & Girls

BBNS Party

L’événement Basket ball and sun Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer