Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Jeudi de Nauzan Captain sparks & royal company

Promenade de Nauzan Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert gratuit de Captain Sparks & Royal Company, proposant de la chanson urbaine, dans le cadre des Jeudis de Nauzan.

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Promenade de Nauzan Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Free concert by Captain Sparks & Royal Company, featuring urban chanson, as part of the Jeudis de Nauzan festival.

L’événement Jeudi de Nauzan Captain sparks & royal company Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer