Camp chantier pour les 11-15 ans, Mondrepuis, Mondrepuis
Camp chantier pour les 11-15 ans, Mondrepuis, Mondrepuis jeudi 16 avril 2026.
Camp chantier pour les 11-15 ans 16 – 19 avril Mondrepuis Aisne
60€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T12:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T13:00:00+02:00
Le MRJC propose un camp chantier ouvert aux 11-15 ans du 16 au 19 avril à Mondrepuis
Mondrepuis mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hca@mrjc.org »}]
chantier rénovation et enduits entre jeunes jeunes chantier
MRJC
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