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Camp chantier pour les 11-15 ans, Mondrepuis, Mondrepuis

Camp chantier pour les 11-15 ans, Mondrepuis, Mondrepuis

Camp chantier pour les 11-15 ans, Mondrepuis, Mondrepuis jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Mondrepuis

Adresse : mondrepuis

Ville : 02500 Mondrepuis

Département : Aisne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 60€

Camp chantier pour les 11-15 ans 16 – 19 avril Mondrepuis Aisne

60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T12:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T13:00:00+02:00

Le MRJC propose un camp chantier ouvert aux 11-15 ans du 16 au 19 avril à Mondrepuis

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chantier rénovation et enduits entre jeunes jeunes chantier

MRJC

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