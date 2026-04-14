Camp chantier pour les 11-15 ans, Mondrepuis, Mondrepuis

Camp chantier pour les 11-15 ans 16 – 19 avril Mondrepuis Aisne

60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T12:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T13:00:00+02:00

Le MRJC propose un camp chantier ouvert aux 11-15 ans du 16 au 19 avril à Mondrepuis

Mondrepuis mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hca@mrjc.org »}]

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