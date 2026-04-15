Camp d’été de grimpe en montagne: All’Escalade en falaise pour les 7-11 et 12-16 ans. RDVs à Lancy et à Vernier, P+R du Trèfle-Blanc, Genève

Camp d’été de grimpe en montagne: All’Escalade en falaise pour les 7-11 et 12-16 ans. RDVs à Lancy et à Vernier 29 juin – 3 juillet P+R du Trèfle-Blanc

CHF 367 à CHF 550.- /- 5% pour 3 enfants de Lancy, sous réserve de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T09:00:00+02:00 – 2026-06-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T09:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Détails du programme et informations complémentaires:

https://tchili.ch/ℹ️Camp☀️All-Escalade

Places limitées et inscription nécessaire .

Matériel (chaussons, casque, baudrier) technique et pédagogique fournie.

De 7 à 11 et de 12 à 16 ans

Cette activité est inclusive: Si votre enfant a besoin d’un aménagement ou d’un accompagnement particulier, merci de nous contacter avant l’inscription. Ainsi, nous pourrons vérifier ensemble les possibilités d’accueil et mettre en place les ajustements nécessaires.

Nous veillons à ce que chaque participant-e se sente à l’aise et pleinement intégré-e, tout en garantissant que les conditions restent simples, sécuritaires et accessibles pour toutes et tous.

Lieux de RdV: Pour faciliter la participation et réduire notre empreinte écologique, nous proposons 2 lieux de rendez-vous, l’un à Lancy, l’autre à Vernier.

En cas de pluie ou de conditions incompatibles avec l’activité prévue : escalade en salle privée et autres activités compatibles avec la météo et les conditions.

P+R du Trèfle-Blanc Ch. du Trèfle-Blanc, 1213 Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « email », « value »: « association+allescalade@tchili.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/AllEscalade-Ete »}] [{« link »: « https://tchili.ch/%E2%84%B9%EF%B8%8FAll-Escalade%E2%98%80%EF%B8%8FCamp »}, {« link »: « https://tchili.ch/AllEscalade-summer »}, {« link »: « https://www.openstreetmap.org/directions?to=46.171805%2C6.127523#map=15/46.17261/6.12029 »}, {« link »: « https://www.openstreetmap.org/directions?to=46.220970%2C6.095822#map=16/46.22070/6.09604 »}, {« link »: « https://tchili.ch/%E2%84%B9%EF%B8%8FCamp%E2%98%80%EF%B8%8FAll-Escalade »}, {« link »: « https://tchili.ch/AllEscalade-Ete »}]

5 journées d’excursions en falaise pour grimper, t’amuser, vivre des aventures extraordinaires, dormir en bivouac en montagne sous les étoiles, te faire des ami-es et en plus progresser en allemand.

©KB, Tchili Easy Learning