AGENDA · Saint-Marcouf
Camp militaire Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf
vendredi 14 août 2026 · Saint-Marcouf
Informations pratiques
Saint-Marcouf
Camp militaire Batterie de Crisbecq
1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Expositions, véhicules blindés, dodge, jeep etc. et démonstrations de panzer III. .
1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 9 82 57 61 92 batteriedecrisbecq@gmail.com
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English : Camp militaire Batterie de Crisbecq
L’événement Camp militaire Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire
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