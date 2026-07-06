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Camp militaire Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf

vendredi 14 août 2026 · Saint-Marcouf

Camp militaire Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
1 Route de Crisbecq
Ville
50310 Saint-Marcouf
Département
Manche
Tarif

Saint-Marcouf

Camp militaire Batterie de Crisbecq

1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Expositions, véhicules blindés, dodge, jeep etc. et démonstrations de panzer III.   .

1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 9 82 57 61 92  batteriedecrisbecq@gmail.com

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English : Camp militaire Batterie de Crisbecq

L’événement Camp militaire Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire

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