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AGENDA · Saint-Marcouf

Visite guidée Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf

mardi 11 août 2026 · Saint-Marcouf

Visite guidée Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 Route de Crisbecq
Ville
50310 Saint-Marcouf
Département
Manche
Tarif

Saint-Marcouf

Visite guidée Batterie de Crisbecq

1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Visites guidées semi-nocturnes de la batterie, uniquement sur réservation
Visites guidées semi-nocturnes de la batterie, uniquement sur réservation   .

1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 9 82 57 61 92  batteriedecrisbecq@gmail.com

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English : Visite guidée Batterie de Crisbecq

Semi-evening guided tours of the battery, by reservation only

L’événement Visite guidée Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire

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