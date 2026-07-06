Visite guidée Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf
mardi 11 août 2026 · Saint-Marcouf
Informations pratiques
Saint-Marcouf
Visite guidée Batterie de Crisbecq
1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Visites guidées semi-nocturnes de la batterie, uniquement sur réservation
Visites guidées semi-nocturnes de la batterie, uniquement sur réservation .
1 Route de Crisbecq Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 9 82 57 61 92 batteriedecrisbecq@gmail.com
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English : Visite guidée Batterie de Crisbecq
Semi-evening guided tours of the battery, by reservation only
L’événement Visite guidée Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire
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