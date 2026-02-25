Camp multi époques et atelier de Forge

30 rue Charles de Gaulle Bourg-Fidèle Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

A partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 11h 21HDimanche 11H 17H Exposition de tracteurs anciens

.

30 rue Charles de Gaulle Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est cjowykforge@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday 11 a.m. 9 p.m. Sunday 11 a.m. 5 p.m. Antique tractor show

L’événement Camp multi époques et atelier de Forge Bourg-Fidèle a été mis à jour le 2026-02-24 par Ardennes Tourisme