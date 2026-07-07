CAMPAGNE DE RAMASSAGE 13 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
jeudi 30 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
CAMPAGNE DE RAMASSAGE 13 AOÛT
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
10H Durée 6H
Station de ski Secteur Les Airelles (Plan de ville G2)
10H 12H Ramassage des déchets (rendez-vous aux Airelles). Apéritif offert. Prévoir gilet jaune et gants.
14H 16H Jeu d’énigme à la découverte des montagnes catalanes (énigmes & exploration).
Gratuit En famille Inscription à l’Office de Tourisme 25 pers. Max.
.
Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
10 a.m. Duration: 6 hours
Les Airelles Ski Area (Map: G2)
10 a.m. 12 p.m.: Trash pickup (meet at Les Airelles). Complimentary aperitif. Please bring a yellow vest and gloves.
2:00 PM 4:00 PM: Mystery game to explore the Catalan mountains (puzzles & exploration).
Free • For families • Register at the Tourist Office • Max. 25 people.
L’événement CAMPAGNE DE RAMASSAGE 13 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DE FONT ROMEU
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