Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

CAMPAGNE DE RAMASSAGE 13 AOÛT

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

10H Durée 6H

Station de ski Secteur Les Airelles (Plan de ville G2)

10H 12H Ramassage des déchets (rendez-vous aux Airelles). Apéritif offert. Prévoir gilet jaune et gants.

14H 16H Jeu d’énigme à la découverte des montagnes catalanes (énigmes & exploration).

Gratuit En famille Inscription à l’Office de Tourisme 25 pers. Max.

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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

10 a.m. Duration: 6 hours

Les Airelles Ski Area (Map: G2)

10 a.m. 12 p.m.: Trash pickup (meet at Les Airelles). Complimentary aperitif. Please bring a yellow vest and gloves.

2:00 PM 4:00 PM: Mystery game to explore the Catalan mountains (puzzles & exploration).

Free • For families • Register at the Tourist Office • Max. 25 people.

L’événement CAMPAGNE DE RAMASSAGE 13 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DE FONT ROMEU