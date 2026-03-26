Campement médiéval Cour du château Druyes-les-Belles-Fontaines
Campement médiéval Cour du château Druyes-les-Belles-Fontaines vendredi 14 août 2026.
Campement médiéval
Cour du château 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre d’un campement médiéval, présentation et démonstration d’équipements de chevaliers, et dégustation de plats médiévaux réalisés sur place. .
Cour du château 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
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English : Campement médiéval
L’événement Campement médiéval Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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