Campénéac s’amuse fête du jeu Campénéac
Campénéac s’amuse fête du jeu Campénéac dimanche 25 octobre 2026.
Campénéac
Campénéac s’amuse fête du jeu
Salle polyvalente Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Venez vous amuser à la fête du jeu de Campénéac, animée par Jérémy Teboul !
De 10h à 17h, venez découvrir, jouer et partager de bons moments en famille ou entre amis. Entrée libre. .
Salle polyvalente Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39
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English :
L’événement Campénéac s’amuse fête du jeu Campénéac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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