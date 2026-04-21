Campénéac

Campénéac s’amuse fête du jeu

Salle polyvalente Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Venez vous amuser à la fête du jeu de Campénéac, animée par Jérémy Teboul !

De 10h à 17h, venez découvrir, jouer et partager de bons moments en famille ou entre amis. Entrée libre. .

Salle polyvalente Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39

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English :

L’événement Campénéac s’amuse fête du jeu Campénéac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande