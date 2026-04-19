Montfort

Camps d’été pour les 11 17 ans

Expérience Béarn/Rafting 64 Montfort Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Ce camps d’été en pleine nature, au cœur du Béarn entre Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn, s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans en quête d’aventure, de fun et de nouvelles rencontres.

Pendant 5 jours, les adolescents vivent une expérience unique mêlant activités sportives, jeux de groupe, détente et soirées animées, le tout dans un cadre sécurisé et encadré par des professionnels diplômés. Formule tout inclus hébergement, restauration, activités encadrées, matériel fourni, animations… aucun frais caché. Les séjours combinent découverte, dépassement de soi, esprit d’équipe et amusement. Dans un environnement naturel préservé de 5 hectares, les participants vivent 5 jours riches en émotions, rythmés par des activités de plein air encadrées par une équipe diplômée et expérimentée rafting, accrobranche, paintball, bubble foot, paddle, et bien plus encore ! .

Expérience Béarn/Rafting 64 Montfort 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 04 05 contact@experience-bearn.com

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English : Camps d’été pour les 11 17 ans

L’événement Camps d’été pour les 11 17 ans Montfort a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Béarn des Gaves