Visites et animations autour du Château de Montfort, Château de Montfort, Montfort

Visites et animations autour du Château de Montfort Samedi 27 juin, 10h00 Château de Montfort Isère

Accès libre, dons possibles (chèque ou espèces)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Un départ est prévu le matin depuis la médiathèque de Crolles. Accompagnés par Antoine Briffaud, animateur nature de l’association Gentiana, vous pourrez découvrir la flore locale avant d’arriver, au détour d’un chemin, sur les ruines du château de Montfort. Sur place, vous pourrez profiter de visites guidées d’un château du 13e siècle, de son jardin médiéval, de contes pour tous les publics, et de la vue magnifique que nous offre ce site. Eric Tasset, dans la continuité de sa conférence du 26 juin, animera un atelier autour du dessin.

L’accès se fait uniquement à pied. Un fléchage sera mis en place depuis le départ des chemins d’accès.

Plus d’information et plan d’accès sur notre site internet.

Château de Montfort Château Robert 38920 MONTFORT Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 83 46 85 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesraisonneursdepierre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesraisonneursdepierre.fr »}]

Au détour d’un sentier, accompagné par un botaniste, vous découvrirez les tours en ruine d’un château vieux de 800 ans. Des conteuses vous accueilleront dans ce paysage sans pareil. Visites guidées Château

Sandrine Lecertisseur