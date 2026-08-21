Campus local des initiatives : pensez la politique énergétique de sa collectivité, Ferme de la Faisanderie, Villepreux
mardi 22 septembre 2026 · Ferme de la Faisanderie · Villepreux
Informations pratiques
Campus local des initiatives : pensez la politique énergétique de sa collectivité Mardi 22 septembre, 13h30 Ferme de la Faisanderie Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T13:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T13:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00
Les épisodes caniculaires qui se suivent aussi dans les Yvelines, témoignent de l’urgence d’agir : l’adaptation du patrimoine bâti, notamment scolaire, la transition vers des énergies décarbonées, … les enjeux sont nombreux, les publics tous concernés.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 78 est présente depuis 25 ans à vos côtés, dans la mise en œuvre de la transition énergétique pour tous, avec des solutions concrètes.
Ces solutions, venez les découvrir lors d’un évènement exceptionnel le 22 septembre prochain au Campus des initiatives locales, à la Ferme de la Faisanderie, à Villepreux.
L’occasion de découvrir des idées et des projets concrets portés par l’ALEC 78 et ses partenaires, qui donneront une nouvelle impulsion à votre mandat.
Programme
Ouverture
M. Brice Blondel, Préfet des Yvelines
Mme Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France (sous réserve)
M. Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Yvelines (sous réserve)
M. François de Mazières, Président de Versailles Grand Parc (sous réserve)
M. Lorrain Merckaert, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines
M. Geoffroy Bax de Keating, Président de Rambouillet Territoires (sous réserve)
M. Bertrand Hauet, Président de Coeur d’Yvelines (sous réserve)
Mme Anne Grignon, Présidente de la Haute Vallée de Chevreuse (sous réserve)
Mme Anne Cabrit, Présidente du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (sous réserve)
Mme Maryse Combres, Présidente de la fédération Flame
Mme Amélie Renaud, Présidente de l’ADEME Île-de-France (sous réserve)
M. Jean-Baptiste Hamonic, Président de l’ALEC 78
Table rondes
15h : Déployer le Service Public de la Rénovation Énergétique de l’Habitat
Jérémy Bucaille & Slim Chouchane, ALEC 78
Thierry Teisseire, Chargé d’affaires ITE & ravalement
Aurore Marques, CD78
15h20 :Mobiliser et convaincre les ménages
Christophe Barbier, ALEC 78
Antoine Désir, habitant
Kamel Mahi, SQY
Anne Klaric-Burban, VGP
16h15 : Accompagner la gestion énergétique des collectivités
Émilie Ruffier, ALEC 78
Martine Merelle, Rochefort-en-Yvelines
Pascal Poupeau, Coignières
Denis Karm, SEY78
16h35 :Rénover son patrimoine scolaire
Émilie Ruffier, ALEC 78
Nathalie Di Piro, Banque des Territoires
Eric Kenda, ACTEE
Commune de Villepreux
16h55 :Concrétiser ses projets d’énergies renouvelables
Yves Lenouo, ALEC 78
ADEME Île-de-France
Chaibia Hanine, GRDF
Muriel Costermans, Toussus-le-Noble
François Richard, ENREV
Betty Houguet, PNR HVC
Village des acteurs
ADEME, ANAH, ANCT, Banque des Territoires, Édurénov’, DDT Yvelines, Région Île-de-France,Département des Yvelines, Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Villes de Coignières, Villepreux, Toussus le Noble, Syndicat d’Énergie des Yvelines, AutonomY, IngénierY, Fédération FLAME, ACTEE, ADIL 78, Réseau Chaleur Rénouvelable Yvelinois, GRDF, ENEDIS, EnREV
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Les épisodes caniculaires qui se suivent aussi dans les Yvelines, témoignent de l’urgence d’agir. Venez découvrir les solutions concrètes et locales qui fonctionnent, racontées par des Yvelinois.
ALEC 78