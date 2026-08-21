Campus local des initiatives : pensez la politique énergétique de sa collectivité, Ferme de la Faisanderie, Villepreux

Informations pratiques

Campus local des initiatives : pensez la politique énergétique de sa collectivité Mardi 22 septembre, 13h30 Ferme de la Faisanderie Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T13:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T13:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Les épisodes caniculaires qui se suivent aussi dans les Yvelines, témoignent de l’urgence d’agir : l’adaptation du patrimoine bâti, notamment scolaire, la transition vers des énergies décarbonées, … les enjeux sont nombreux, les publics tous concernés.

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 78 est présente depuis 25 ans à vos côtés, dans la mise en œuvre de la transition énergétique pour tous, avec des solutions concrètes.

Ces solutions, venez les découvrir lors d’un évènement exceptionnel le 22 septembre prochain au Campus des initiatives locales, à la Ferme de la Faisanderie, à Villepreux.

L’occasion de découvrir des idées et des projets concrets portés par l’ALEC 78 et ses partenaires, qui donneront une nouvelle impulsion à votre mandat.

Programme

Ouverture

M. Brice Blondel, Préfet des Yvelines

Mme Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France (sous réserve)

M. Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Yvelines (sous réserve)

M. François de Mazières, Président de Versailles Grand Parc (sous réserve)

M. Lorrain Merckaert, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

M. Geoffroy Bax de Keating, Président de Rambouillet Territoires (sous réserve)

M. Bertrand Hauet, Président de Coeur d’Yvelines (sous réserve)

Mme Anne Grignon, Présidente de la Haute Vallée de Chevreuse (sous réserve)

Mme Anne Cabrit, Présidente du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (sous réserve)

Mme Maryse Combres, Présidente de la fédération Flame

Mme Amélie Renaud, Présidente de l’ADEME Île-de-France (sous réserve)

M. Jean-Baptiste Hamonic, Président de l’ALEC 78

Table rondes

15h : Déployer le Service Public de la Rénovation Énergétique de l’Habitat

Jérémy Bucaille & Slim Chouchane, ALEC 78

Thierry Teisseire, Chargé d’affaires ITE & ravalement

Aurore Marques, CD78

15h20 :Mobiliser et convaincre les ménages

Christophe Barbier, ALEC 78

Antoine Désir, habitant

Kamel Mahi, SQY

Anne Klaric-Burban, VGP

16h15 : Accompagner la gestion énergétique des collectivités

Émilie Ruffier, ALEC 78

Martine Merelle, Rochefort-en-Yvelines

Pascal Poupeau, Coignières

Denis Karm, SEY78

16h35 :Rénover son patrimoine scolaire

Émilie Ruffier, ALEC 78

Nathalie Di Piro, Banque des Territoires

Eric Kenda, ACTEE

Commune de Villepreux

16h55 :Concrétiser ses projets d’énergies renouvelables

Yves Lenouo, ALEC 78

ADEME Île-de-France

Chaibia Hanine, GRDF

Muriel Costermans, Toussus-le-Noble

François Richard, ENREV

Betty Houguet, PNR HVC

Village des acteurs

ADEME, ANAH, ANCT, Banque des Territoires, Édurénov’, DDT Yvelines, Région Île-de-France,Département des Yvelines, Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Villes de Coignières, Villepreux, Toussus le Noble, Syndicat d’Énergie des Yvelines, AutonomY, IngénierY, Fédération FLAME, ACTEE, ADIL 78, Réseau Chaleur Rénouvelable Yvelinois, GRDF, ENEDIS, EnREV

Ferme de la Faisanderie Ferme de la faisanderie Villepreux Villepreux 78450 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/0KJk1n »}]

Les épisodes caniculaires qui se suivent aussi dans les Yvelines, témoignent de l’urgence d’agir. Venez découvrir les solutions concrètes et locales qui fonctionnent, racontées par des Yvelinois.

ALEC 78