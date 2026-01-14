Vimy

Canadian race

8 rue Voltaire Vimy Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour rendre hommage aux soldats qui se sont battus pour notre liberté.

La Canadian Race est une course pédestre qui se déroule au cœur du site historique de Vimy, à mi-chemin entre Lens et Arras. Elle sera l’occasion pour chaque athlète de fouler les pavés d’un lieu unique et d’admirer, au terme d’une côte qui fut le cadre de violents et sanglants combats en avril 1917, le monument érigé à son sommet, qui représente l’hommage le plus impressionnant que le Canada ait rendu à ses soldats qui ont combattus et péris au cours de la Première Guerre mondiale.

Le Mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d’Europe devenu terre canadienne un don de la nation française au peuple canadien et symbole de l’histoire internationale, sur lequel sont gravés les noms des victimes des combats.

Il a été élevé à la mémoire des 66000 jeunes canadiens ayant laissé leur vie ici, à Vimy, et en France. Il commémore la bataille du 9 avril 1917 durant laquelle les soldats canadiens reprirent, au prix de lourdes pertes, la crête de VIMY, dénommée à l’époque côte 145. .

8 rue Voltaire Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 07 68 96 32

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English :

To pay tribute to the soldiers who fought for our freedom.

L’événement Canadian race Vimy a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Lens-Liévin